Padova | fermato per un controllo morde poliziotto | arrestato

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), 6 dic. (Adnkronos) - Quando i poliziotti lo hanno notato a terra, nei pressi del porticato antistante la Chiesa dei Servi, lo hanno invitato ad allontanarsi. Ma lui, una volta alzatosi, ha iniziato a urlare e a minacciarli per poi strattonarli ere uno di loro al polso. E' successo intorno alle 23 di ieri sera in via Roma, a. L'uomo, sudanese di 43 anni, è stato accompagnato in Questura eper resistenza e lesioni. Nella tasca del giaccone che indossava, da cui aveva tentato di estrarre qualcosa durante le fasi dell'intervento, è stato trovato un coltello a serramanico, successivamente sequestrato. Un altro coltello a serramanico e alcuni grammi di hashish li teneva invece nascosti all'interno del borsello che aveva con sé. In Italia senza fissa dimora, già a ottobre dello scorso anno era ...