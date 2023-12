Pace | il Nobel Giorgio Parisi | “Non facciamo abbastanza”

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – Per costruire la"negli ultimi 20 anni" il mondo "non ha fatto" ma ora "serve una nuova stagione". A sottolinearlo è stato il, al termine della visita al Papa, dopo l'Udienza generale del Mercoledì, in cui il fisico italiano ed le dueper laMaria Ressa