Ornella Vanoni | “Prima di dormire una canna o non mi si spegne il cervello”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La cantautrice 89ennesi è raccontata al podcast di Gianluca Gazzoli, The BSMT, parlando dei suoi amori, di salute mentale, di droghe leggere, fino alla violenza di genere., durante la chiacchierata al BSMT, ha toccato molti temi, compreso quello delle droghe leggere, argomento su cuiha sempre parlato schiettamente e con la sua iconica ironia. “Iodidevo farmi unao due, altrimenti non mi siil”, ha confidato sorridendo la cantautrice, aggiungendo che, da quando l’ha scoperto, ormai 50 anni fa, “vado avanti così, sennò non dormo”.aveva già parlato in passato dell’uso delle droghe leggere, e durante la puntata del ...