Oriocenter festeggia 25 anni insieme a dipendenti e negozi storici E ora è pronto per la sfida della passerella

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Orio al Serio. Una rivoluzione non solo commerciale, ma anche culturale: sono già trascorsi 25da quando, il 24 novembre 1998,apriva per la prima volta le proprie porte, rendendo subito chiaro a tutti che la definizione di “centro commerciale” fosse fin troppo riduttiva. Di fatto più simile a una smartcity, con, ristorazione e un mondo di servizi, dall’ampliamento del 2017 si estende su 105mila metri quadrati, dentro i quali operano circa 300 insegne e tremila addetti, in entrambi i casi più del doppio rispetto all’origine. Venticinquedi innovazioni per il mondo del commercio, non sempre facili da metabolizzare: dall’intuizione di Antonio Percassi, che colse le immense potenzialità di quel terreno prospiciente l’aeroporto di Orio al Serio, fino all’avvio del cantiere commissionato dalla ...