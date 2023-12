Operazione a Paduli | 2 lavoratori in nero e 3 imprese sospese

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023): Sospensioni aziendali, denunce e sanzioni nel cantiere edile. Carabinieri e Ispettorato del Lavoro intensificano controlli per proteggere iA tre aziende i militari hanno sospeso l’attività imprenditoriale ed hanno elevato ammende e sanzioni per oltre 50.000 euro, due invece le persone denunciate, questo è il bilancio del controllo effettuato in un cantiere edile didai Carabinieri della locale Stazione, unitamente a militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e di personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento. Nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei ...