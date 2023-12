OPERAI METALMECCANICI SPECIALIZZATI

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) SETTORE: PersonaleoAZIENDA: Orienta spaDATA ANNUNCIO: 02/11/2023SEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa – Società Benefit filiale di Perugia ricerca urgentemente per importante Azienda cliente del settore metalmeccanico Si ricerca nello specifico le seguenti misure:CARPENTIERE ASSEMBLATORE MECCANICOSALDATORE A MIG O TIGPIEGATORE MECCANICO Agli/alleMECCANICIè richiesto: Esperienza pregressa nella mansione. Preferibile diploma in ambito tecnico meccanico; Tipologia di contratto: temporaneo a scopo assunzione Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: Ponte Felcino, Perugia CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

