Ondata di freddo in Toscana | nuovo codice giallo giovedì 7 per ghiaccio sull’Appennino nordorientale

No! Queste non sono auto elettriche bloccate nella neve in Germania o Repubblica Ceca

Decine di macchine incolonnate ferme lungo la strada. Immobili. Alcune parzialmente, altre completamente coperte di neve. L'diche ha colpito l'Europa nei primi giorni di dicembre del 2023 è stata sfruttata da molti utenti sui social per sostenere che quelle mostrate nell'immagine oggetto di verifica siano ...

