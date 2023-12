Offerte di Natale | l' epilatore a luce pulsata Braun Silk-Expert Pro 5 scontato del 36%

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dall’aperitivo con le amiche all’appuntamento in palestra, adattare la propria beauty routine ai numerosi impegni quotidiani può spesso essere una sfida e un pensiero. Non stupisce, dunque, che tra i driver di scelta in fatto di depilazione ci sia anche il fattore tempo, come confermano anche i...