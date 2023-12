Odiano gli ebrei che cantano

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Non ero alla manifestazione “No antisemitismo. No terrorismo” promossa martedì a Roma dalle Comunità ebraiche, ma c’era il Foglio, e questo conta. A parte qualche ributtante adesivo con scritto “sionisti = nazisti” appiccicato dagli stessi che di solito strappano dai muri le fotografie dei cittadini israeliani rapiti, i resoconti parlano di begli interventi, calore umano, coraggio, appoggio senza se né ma del governo e dello stato italiani. Qualche spezzone video sui social ha mostrato, alla fine, i promotori cantare e danzare sul palco, commossi e avvolti nelle bandiere. Chiunque conosca anche solo un poco la cultura ebraica sa quanto il canto comune e la danza esprimano l’essenza di un popolo e di una storia. Eppure a commento, sui social e non solo, c’è chi non ha avuto vergogna a insultare quell’espressione di gioia e dolore, di vita. Odiatori che preferiscono forse le grida oscene ...