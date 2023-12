Occhio a “Seeing AI” | l’app con l’IA per i non vedenti

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic – Microsoft ha lancia su AndroidAI, che permette di aiutare le persone con disabilità visive a comprendere meglio il mondo che li circonda: funzionerà con l’assistenza delle fotocamere dei loro smartphone e la narrazione basata sull’intelligenza artificiale.AI approda su Android– disponibile anche in italiano – utilizza gli ultimi progressi dell’azienda nell’intelligenza artificiale generativa e ha le stesse funzionalità della versione iOs. Per impostazione predefinita,AI fornisce un breve riepilogo di ciò che raffigura una foto. Quando un utente tocca l’icona “ulteriori informazioni”, anche attraverso il supporto della voce che guida nei menu presenti,genererà una descrizione molto più approfondita dell’immagine. Microsoft parte dal presupposto ...

