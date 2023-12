NXT | Un nuovo sfidante per il titolo di Dominik a Deadline

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’infortunio di Wes Lee cambia le carte in tavola in vista del Premium Live Event previsto per questo weekend,. Il roster di NXT sarà impegnato all’interno dell’ultimo evento speciale del 2023 e al suo internoMysterio sarà chiamato a difendere il North American Championship. In precedenza Wes Lee era riuscito a guadagnarsi lo spot di #1 Contender e tentare così di riconquistare la cintura persa proprio per mano di “Dirty Dom”. Il recente infortunio dell’atleta però ha cambiato i piani e così, dopo il forfait, sugli schermi del Performance Center della WWE è comparso Rey Mysterio che ha avvertito suo figlio in merito al suo prossimo avversario nel match titolato del weekend. Wes sarà quindi rimpiazzato da Dragon Lee come visibile nell’approfondimento qui sotto. Dragon Lee has replaced Wes Lee at ...