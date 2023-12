NXT 05 12 2023 Buona Fortuna Wes!

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di NXT. Siamo vicinissimi a NXT Deadline e mancano due posti da assegnare nei rispettivi Iron Survivor Challenge Match e questi posti verranno assegnati stasera. Questo e molto altro nella puntata di NXT e quindi direi di non perdere tempo e immergiamoci subito nello show. Women’s Iron Survivor Challenge Qualifying: Kiana James vs Roxanne Perez vs Fallon Henley vs Thea Hail(w/Jacy Jayne) (3,5 / 5) Buon modo per aprire la puntata, un match dove prosegue bene la rivalità fra Kiana e Roxanne che non perdono occasione di mettersi i bastoni fra le ruote e infatti più che sul vincere il match si concentrano molto l’una sull’altra. D’altra parte a giocarsela ci sono Fallon e Thea con la prima che si aggiudica il match e il posto vacante nell’Iron Survivor Challenge. Vincitrice: Fallon Henley ...

