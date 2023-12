Nuovi guai per Guede | braccialetto elettronico dopo violenza e lesioni alla ex compagna

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il 36enne ivoriano, condannato per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, deve rispondere di nuove accuseper Rudy. Il 36enne ivoriano, condannato per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l’1 novembre del 2007 a Perugia, secondo quanto apprende Adnkronos, deve rispondere di maltrattamenti,personali nei confronti della ex