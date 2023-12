Nuova fase | chi inizia l' anno col piede giusto | i segni fortunati

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dicembre tempo di previsioni astrologiche, per gli appassionati o per chi è solo incuriosito da cosa riservano le stelle nei prossimi mesi. Come sarà l'oroscopo 2024 e quali sarin amore, lavoro e salute? Ecco una sintesi delle previsioni segno per segno di Una Donna dedicate all'che verrà. Ariete: Il 2024 porterà sfide e sviluppi imprevisti per gli Ariete, che dovrimparare a riflettere oltre alla loro energia positiva. La sfera sentimentale sarà vivace. Toro:di alti e bassi, richiedendo adattabilità. Attenzione alle spese e alle decisioni affrettate. Tensioni sentimentali potrebbero risolversi a maggio. Gemelli: Il 2024 richiede adattabilità per i Gemelli. Fortuna finanziaria nella prima metà dell'. Attenzione alla sfera ...