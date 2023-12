Nuoto | Zazzeri e Miressi in finale dei 50 sl agli Europei in vasca corta | lotta per le medaglie

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lorenzoe Alessandrosi sono qualificati con personalità alladei 50 stile libero2023 in. Gli azzurri torneranno in acqua domani pomeriggio per andare a caccia delle mede in una gara che si preannuncia altamente equilibrata, incerta e avvincente. La pole position a Otopeni (Romania) è stata conquistata dal britannico Benjamin Proud, capace di imporsi nella seconda semicon il tempo di 20.66. L’altra semiè stata dominata da Lorenzo, capace di toccare la piastra in 20.85 (secondo tempo del pomeriggio) e di infliggere un rilevante distacco al francese Florent Manadou (21.06) e all’ucraino Vladyslav Bukhov (21.16), entrambi ammessi ...