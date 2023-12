Nuoto | Quattro medaglie un oro | azzurre agli europei in corta

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (askanews) – L’Italia (Foto di Andrea Staccioli/DBM per feder.it) continua a vincerein vascadi Otopeni, in Romania. Un mercoledì conper gli azzurri, conclusa con l’oro – il primo della rassegna – vinto dalla 4×50 mista maschile: Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Lorenzo Zazzeri hanno dominato sin dalle prime bracciate, confermando così il titolo vinto due anni fa a Kazan, ma soprattutto la leadership mondiale nella specialità. Gli azzurri hanno chiuso la gara con quasi due secondi di vantaggio sulla Gran Bretagna, meda d’argento. Bronzo, invece, all’Olanda. Argento da campionessa per Benedetta Pilato nei 100 rana battuta solamente ...