Nuoto | Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo approdano in semifinale nei 100 rana degli Europei di vasca corta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Sfida Paesi Bassi-Italia in queste batterie dei 100maschile, nel secondo giorno di garedia Otopeni (Romania). Nella piscina da 25 metri rumena, tra le fila azzurre erano tre gli atleti sui blocchetti di partenza:e Federico Poggio. Nella selezione interna alla compagine tricolore, Tete è stato il migliore con il crono di 57.34 (3° tempo dell’overall) a precedere(57.50, 4° crono). Una buona gara quella di Martinengi, in scia nella propria batteria all’olandese Caspar Corbeau (57.26) e facendo capire di avere ancora dei margini in vista delle semifinali previste quest’oggi. Bene anche il classe 2003 del Bel Paese, specialmente per il piglio ...