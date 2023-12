(Di mercoledì 6 dicembre 2023)timbra il cartellino e supera in scioltezza le batterie dei “suoi” 200ai Campionati2023 diina Otopeni, in Romania. La 28enne veneta, pur senza brillare, si è qualificata per le semifinali della rassegna continentale in quarta posizione con il crono di 2’05?56, confermando comunque una condizione fisica non ottimale dopo i problemi delle ultime settimane. La primatista italiana della distanza è rimasta lontana oltre 4? dal personale, firmato ormai quattro anni fa a Glasgow, toccando la piastra d’arrivo al secondo posto nell’ultima delle tre heat mattutine alle spalle della diciannovenne britannica Katie Shanahan (2’04?61). Il miglior tempo assoluto delle batterie è stato siglato però dalla connazionale Medi Harris ...

Altre News in Rete:

Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: gli italiani in gara mercoledì 6 dicembre

... DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI DI OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO, QUALIFICAZIONI PARIGI ... italiani in gara mercoledì 6 dicembre Sessione mattutina Batterie 200m dorso donne:...

Nuoto, Margherita Panziera non convince ma avanza in semifinale nei 200 dorso agli Europei in vasca corta OA Sport

Margherita Panziera: i 12 allenamenti a settimana, la seconda laurea e... la carbonara! La Gazzetta dello Sport

Nuoto, Margherita Panziera non convince ma avanza in semifinale nei 200 dorso agli Europei in vasca corta

Margherita Panziera timbra il cartellino e supera in scioltezza le batterie dei "suoi" 200 dorso ai Campionati Europei 2023 di nuoto in vasca corta a Otopeni, in Romania. La 28enne veneta, pur senza b ...

Nuoto, l’Italia vuole essere protagonista a Otopeni con Benedetta Pilato, Mora e Quadarella. 4×50 mista da medaglia, debutta Martinenghi

Giornata azzurra bella piena con tantissime carte da finale e alcune da medaglia, la seconda del campionato Europeo in vasca corta di Otopeni. Come sempre si parte alle 8.30 con le batterie e dalle 17 ...