Nuoto | Luca De Tullio delude e manca la finale nei 1500 sl agli Europei in corta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Non ci saràDenelladeistile liberodiin vascadi Otopeni. L’azzurro non brilla nella batteria veloce della gara più lunga della piscina, chiudendo con il nono tempo assoluto, primo degli esclusi. L’inizio non era apparso nemmeno troppo negativo, riuscendo a rimanere in scia di Daniel Wiffen nei primi 300 metri e chiudendo ai 400 su un incoraggiante 3’52”. Ma, invece della solita progressione, l’azzurro perde piano piano smalto e ritmo nelle bracciate, rimbalzando all’indietro. Con Christiansen e Nathan Wiffen che diventano imprendibili, si deve fare la gara sul padrone di casa Vlad Stefan Stanciu, ma non riesce mai ad impensierirlo: il suo 14’48”89 lo spinge fuori dai primi otto, lontano otto secondi ...