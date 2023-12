Nuoto | l’Italia vince l’oro con la 4×50 mista Martinenghi | “Confermata la leadership” Mora | “Adoro le staffette”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha conquistato la medaglia d’oro nellamaschile agli Europei diin vasca corta. Gli azzurri si sono esaltati nelle acque di Otopeni (Romania) e sono riusciti a trionfare in maniera nitida, dominando la gara in lungo e in largo. Uno show straripante della formazione favorita della vigilia, che non ha lasciato scambi agli avversariali e ha guadagnato il primo titolo continentale per il Bel Paese in questa spedizione. Lorenzosi è scatenata al lancio in dorso e ha consegnato un ottimo cambio a Nicolò, che ha scavato un soldo importante a rana. Thomas Ceccon è stato impeccabile a delfino e poi Lorenzo Zazzeri ha completato l’opera nella frazione finale a stile libero. Gli azzurri hanno espresso tutta la loro soddisfazione ai microfoni della ...