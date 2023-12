Nuoto | l’Italia sbaraglia la concorrenza e vince l’oro nella 4×50 mista agli Europei

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Finalmente arriva il primo oroin vasca corta di Otopeni, in Romania. Ci voleva lacon Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri che stravincono la loro prova confermandosi tra i più forti della specialità. Stavolta non arrivano record del mondo di sorta, ma l’1’30”78, comunque vicino al proprio primato, vale un dolcissimo oro. Già dalla partenza si è visto che gli azzurri avevano negli occhi solo la vittoria. Mora, che aveva qualcosa da rimproverarsi dopo il bronzo nei 50 metri, è partito come un vero e proprio fulmine, abbassando immediatamente il suo tempo in 22”98. Una partenza poi concretizzata da Martinenghi, che non avrà la condizione di due stagioni fa, ma quella odierna è abbastanza per permettergli di allungare e arrivare a metà gara in 48”30. Ceccon è il primo ...