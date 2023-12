Nuoto | Bottazzo e Cocconcelli centrano il pass per le semifinali nei 100 misti agli Europei in vasca corta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La sessione mattutina della seconda giornata dei Campionatidiin2023 prosegue positivamente per i colori azzurri, grazie ad un ulteriore doppioaggio del turno verso ledel pomeriggio nella piscina da 25 metri dell’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. Merito di Anitae Costanza, che hanno superato in maniera convincente le batterie dei 100qualificandosi per il penultimo atto della rassegna continentale. La diciannovenne trevigiana si è riscattata alla grande dopo la delusione di ieri nei suoi 100 rana, trovando un grande progresso cronometrico nella mattinata odierna con il quinto tempo assoluto in 59?74, oltre mezzo secondo in meno rispetto al suo precedente ...