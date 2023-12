Nuoto | Benedetta Pilato si arrende alla giovane estone Jefimova ed è argento europeo nei 100 rana

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha vinto la medaglia d’nei 100degli Europei diin vasca corta a Otopeni (Romania). Nella piscina da 25 metri rumena la pugliese si è dovutare, classe 2006, Eneli, che si è imposta con il crono notevole di 1:03.21. Ci ha provato aa prendersi l’oro, impostando una gara d’attacco fin dalle primissime battute. Ne è una conferma il passaggio ai 50 metri di 29.30, decisamente spinto. Uno split che l’azzurra non è stato in grado di gestire, specialmente per quanto accaduto negli ultimi 25 metri, come il crono di 17.89 certifica rispetto al 16.70 di. L’, infatti, non si è lasciata scomporre più di tanto ...

