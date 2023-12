Nuoto | Alessia Polieri strappa la finale nei 200 delfino con il sesto tempo assoluto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)si prende una meritatanei 200agli Europei di Otopeni. Un vero e proprio colpaccio per la ventinovenne, che nuota una gara di grande orgoglio e si prende un posto fra le migliori otto del Vecchio Continente in vasca corta con il crono di 2’06”99. L’occasione sembrava esserci guardando all’altra semi, una gara non troppo rapida in cui si guardava con attenzione ildella croata Kajtaz Amina in 2’07”94. Edimostra di crederci, comandando la gara per i primi 75 metri, per poi subire la rimonta delle avversarie, in primis la britannica Emily Large e la bosniaca Lana Pudar. L’azzurra però rimane in linea di galleggiamento grazie a virate e fase subacquea, che le permettono di rimanere sulla stessa linea delle sue ...