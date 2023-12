Nucleare indispensabile | anche se ci vorrà tempo Cop28 se ne faccia una ragione

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Durante il vertice mondiale di Dubai sull'azione per il clima, quella che in sigla chiamiamo, ma che sarebbe la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, più di 20 nazioni appartenenti a quattro continenti hanno aderito alla dichiarazione per triplicare la disponibilità di energia. Il documento riconosce il ruolo chiave dell’energia ottenuta dall’atomo nel raggiungimento dell’azzeramento globale delle emissioni nette di gas serra entro il 2050 e nel mantenere “raggiungibile” l’obiettivo di non superare la crescita media di 1,5 gradi di temperatura globale. I paesi aderenti includono Stati Uniti, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Ghana, Ungheria, Giappone, Repubblica di Corea, Moldavia, Mongolia, Marocco, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti. ...