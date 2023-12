Norman Lear | il regista e produttore | icona della televisione | è morto a 101 anni

Altre News in Rete:

Aveva 101. Addio a una delle leggende della televisione americana: l'autore e produttore, celebre per aver rivoluzionato la commedia "Made in Usa" con titoli come "Arcibaldo", "Sanford and Son" e "I Jefferson", è morto a Los Angeles, all'età di 101 anni. Il suo decesso è stato ...

La luce di Norman Lear, una delle più splendenti e calde nel firmamento di Hollywood, si è spenta. Il leggendario produttore e sceneggiatore, candidato all'Oscar e vincitore di sei Emmy, quattro dei q ...

E' morto a Los Angeles Norman Lear, leggenda della televisione americana. Aveva 101 anni. Lo riferiscono I media americani. Il decesso è avvenuto per cause naturali. (ANSA) ...