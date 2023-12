Nonnina in difficoltà | Salerno si mobilita

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Ci impegneremo nelle prossime ore per andarla a trovare, farle un po’ di compagnia, ascoltare la sua storia e portarle un piccolo dono”. I consiglieri comunali del PSI a, Antonia Willburger, Filomeno Di Popolo e Rino Avella si impegna a portare il proprio aiuto alla donna, 91enne, residente in via Dogana Vecchia, che questa mattina, forse colta dal panico, si è affacciata alla finestra della sua abitazione per chiedere aiuto. Il grupposocialista del Comune di, plaude alle due agenti della PoliziaMunicipale, che prontamente sono intervenute e che sono rimaste accanto della signora fino all’arrivo dei sanitari. Poiché si anche saputo che la 91enne vive da sola e non ha familiari. “Pertanto Inoltre, saremo a fianco dell’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, affinché ...