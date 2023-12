Non sarete mai soli L' intervento del direttore Cerasa in piazza del Popolo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Saremo dalla vostra parte anche nei giorni ordinari. Non solo nei giorni straordinari come questo. Difendere il diritto di un ebreo a essere un ebreo significa difendere la vostra e la nostra libertà". Lo ha detto ildel Foglio Claudiointervenendo sul palco della manifestazione contro l'antisemitismo organizzata indel, a Roma, dalle comunità ebraiche. "Non siete, come dimostra questa. E come dimostra il fatto eccezionale che in questahanno scelto di metterci la faccia tutte o quasi le forze politiche, in modo trasversale".