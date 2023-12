Non riesco a essere censore | lezione di Matteo Salvini a La Sad

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Nonadun ministro":lo ha detto al convegno "C come economy - Il content creator": un futuro già presente, organizzato dall'Associazione Italiana Content Digital Creators. "Un libro non ti piace, non lo compri. Un film è orribile, non lo guardi. Diversa è l'istigazione alla violenza", ha poi aggiunto il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché leader leghista, riferendosi a una band in gara a Sanremo, La Sad. "C'è un dibattito in queste ore - ha proseguito- su qualcuno che hanno invitato a Sanremo, i cui testi sono opinabili. Alle idee più aberranti si risponde dal mio punto di vista con idee più vicine al nostro modo di. Non con la censura, a meno che non ci sia istigazione al ...