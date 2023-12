“Non appoggiamo un Patto che non possiamo rispettare” | Meloni sul fallimento della trattativa Ue

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic – Giorgiaed Ue, un rapporto spesso subordinato ma che ora non riesce a sfuggire a un dato estremo: approvare il nuovodi Stabilità così come concepito dalla Germania è semplicemente folle e nessuno arriva a tanto. Il Presidente del Consiglio, nelle dichiarazioni riportate dall’Ansa, spiega in modo franco la questione.spiega il “no” al nuovoUe A Non Stop News, su Rtl 102.5, il premier si esprime così: “”Crediamo che un’Europa seria debba tenere in considerazione nella nuove regolegovernance le strategie che si è data. Abbiamo il Pnrr, la transizione energetica, digitale: non si può non tenere conto degli investimenti che l’Europa chiede. Stiamo facendo del nostro meglio per costruire una sintesi efficace ma ragionevole”. Risposte anche a chi critica il ...