Noi Siamo Leggenda | anticipazioni quarta puntata di giovedì 7 dicembre 2023

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Giacomo Giorgio in Noi(Us)NoidiS1 E07/08 – L’ispettore Nenchi è vicina ad una svolta sul “giustiziere”. Massimo ha ormai capito che Beatrice sospetta di lui e dopo aver rivisto il video nota anche lui la sua felpa. Chiede aiuto a Marco che grazie ad uno stratagemma riesce a fornire un alibi a Massimo. Greta e Andrea escono finalmente assieme e trascorrono una serata al lunapark. Nel frattempo Jean li ha pedinati e quando i due ragazzi stanno per rientrare colpisce Andrea; Greta, però, interviene riportando indietro il tempo e anticipando Jean. Andrea scopre così che anche Greta ha un potere.Noi ...

