(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Torna Noi, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro Crotone Lamezia Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta ae università (per info: 0902261...

Altre News in Rete:

"Ci ha travolto un tempesta terribile e anche adesso questa pioggia di dolore sembra non finire mai, ci siamo bagnati e infreddoliti, ma ...

Come è potuto accedere tutto questo Ci sono tante responsabilità, ma la responsabilità educativa ci coinvolge tutti:uomini dovremmo essere agenti di cambiamento, parliamo agli altri uomini, ...

Noi Magazine, l'Europa "chiama" i giovani al voto. Nelle scuole indelebile il sorriso di Giulia Gazzetta del Sud

Tiziano Ferro fa autocritica: “Tenere il passo dello streaming è difficile per noi 'zietti'” QUOTIDIANO NAZIONALE

Quando ci saranno Emmy, Golden Globe, Grammy, Oscar: le date 2023/24

Giorno e mese delle cerimonie di premiazione più importanti del prossimo anno (e di dicembre) e quando saranno rese pubbliche le nomination.

“Do it for the plot”: che cosa significa questa frase virale su TikTok

Su TikTok entriamo spesso nel vortice dell’algoritmo che ci presenta per giorni sempre gli stessi contenuti. Se anche tu sei entrato nell’algoritmo del trend “Do it for the plot”, ma ancora non ti è ...