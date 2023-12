Noemi e Totti | le diverse reazioni al documentario della Blasi | “Le risposte”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ildi Ilarysu Netflix continua a far discutere e in molti si chiedono come possano aver reagito FrancescoBocchi. Soprattutto perché la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha raccontato che nonostante il suo ex avesse già una relazione clandestina con la nuova compagna, la notte continuava a cercare lei in camera. Grazie al CorriereSera sappiamo chedopo aver visto il trailer di Unica avrebbe detto: “A questo punto che faccia e dica quello che vuole“. Restava il mistero sulla reazioneBocchi e a svelare qualcosa c’ha pensato il settimanale di Alfonso Signorini. Secondo il magazine la Bocchi avrebbe rivelato ai suoi amici di non aver visto ile di non essere curiosa. Certo e noi ci crediamo ...