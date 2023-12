No | i vaccini anti-Covid non «danneggiano sempre il cuore»

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il 5 ottobre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un articolo intitolato “Allarme: iil” e pubblicato il 3 ottobre 2023 sul blog il Simplicissimus. Secondo l’articolo, alcuni «test radiologici» avrebbero rilevato «danni cardiaci in tutte le persone vaccinate» contro la-19. L’articolo cita un paper scientifico intitolato “Assessment of Myocardial 18F-FDG Uptake at PET/CT in Asymptomatic Sars-CoV-2–vaccinated and Nonvaccinated Patients” (in italiano, “Valutazione dell’assorbimento miocardico di 18F-FDG tramite PET/CT in pazienti asintomatici vaccinati e non vaccinati contro il Sars-CoV-2”) pubblicato il 19 settembre 2023 sulla rivista scientifica Radiology. Secondo quanto riportato da il ...