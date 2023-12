Niente di nuovo sotto il sole | almeno per quanto riguarda alcuni comportamenti umani

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La conferma che sia l’tà intera a essere confluita nel tunnel dell’incertezza e quindi della paura è data da un segnale inequivocabile. È il prezzo dell’oro, arrivato in questo anno a quotazioni mai raggiunte prima e previste ancora in salita. L’uomo sta ripetendo una condotta molto antica, quella di agganciareha messo da parte a un bene che, pur non essendo fonte di reddito, vedrà sempre nel tempo confermato il suo valore, osuscettibile di variazioni entro un range limitato. È ritenuto il bene rifugio per eccellenza ed è definito dagli economisti il n. 1 nella classifica di quelli più sicuri ai quali agganciare la propria liquidità. Talvolta anche l’investimento dove posizionare il controvalore derivato dal disinvestimento di altre attività, come fabbricati o equivalenti. La domanda che può scaturire con molta ...