Neve | a Foppolo si scia Colere | Pora e Presolana lanciano lo skipass unico

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di, tempo di sci. Giovedì 7 dicembreinaugura la sua 75esima stagione sciistica. Un anno ancora di transizione, che vedrà in funzione le due seggiovie Quarta Baita e Montebello, mentre per il primo giorno di apertura si scierà sulla pista 3 del Montebello (quella che sbuca a metà della diretta), quindi il Canalino e la Quarta Baita. “La pioggia dei giorni scorsi – spiega il direttore della stazione, Marco Calvetti – ha reso difficoltosa la preparazione delle piste, costringendo la maggior parte delle stazioni sciistiche a rinviare l’apertura. Preferiamo attendere qualche giorno ma offrire piste in ottime condizioni. Anche per questo motivo, solo nei giorni dopo il debutto, avremobili anche la diretta del Montebello e la variante della Quarta Baita”. Per la festività di Sant’Ambrogio, tradizionale ponte di ...