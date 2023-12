Neonata morta nel parto in casa a Cisternino | indagine Ieri mattina il disgraziato accaduto La mamma è fuori pericolo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lapochi istanti dopo il. La, colta da un’emorragia post partum, è stata trasportata al “Perrino” di Brindisi. Ora è, dopo quantoin. La procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta perché siano chiariti aspetti della disgraziata e brevissima venuta al mondo della bambina il cui corpicino è a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinhanno ascoltato fino a sera amiciee conoscenti nonché il fidanzato della 34enne, un uomo di Martina Franca, perché aiutasse a comprendere il contesto in cui è avvenuto il. Non è escluso che la donna, forse al settimo mese di gravidanza è che convive con i genitori in una ...

I primi dolori con le richiese d'aiuto. Poi il parto in casa. Lei è riuscita a superare l'emorragia, ma la. Sono stati tutti inutili, questa mattina a Cisternino in provincia di Brindisi, i tentativi di rianimare la bimba deceduta pochi minuti dopo il parto avvenuto in un appartamento nel ...

