NBA | LeBron James riscrive ancora la storia | emulati Kobe e Magic

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nella partita dei quarti di finale della ‘NBA Cup’ (In-Season Tournament) in cui i Lakers hanno prevalso sui Suns e si sono guadagnati l’accesso alle ‘Final Four’ di Las Vegas, in quella che è stata una sfida: molto fisica, tattica e punto a punto fino alla fine in un clima simil-‘playoffs’,Raymondha riscritto launa volta. Il King ha sfoderato una prestazione leggendaria chiudendo la sua gara con: 31 punti, 11 assist, 8 rimbalzi, 5 palle rubate, 12-25 al tiro (48%), 2-4 da tre (50%), 5-6 ai liberi (83%), +12 plus minus (-9 il +/- dei Lakers con lui in panchina) in 40 minuti di gioco. Nel solo ultimo quarto: 15 punti (19 totali aggiungendo quelli assistiti) su 23 di squadra segnati; segnando e assistendo i compagni in ogni maniera possibile: Attacco al ferro, tiro da fuori, in transizione, ...