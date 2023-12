NBA Cup 2023 2024 | i Lakers battono al fotofinish i Suns e volano a Vegas I Bucks dominano i Knicks

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Conosciamo i nomi delle 4 protagoniste che tra giovedì e sabato si contenderanno il primo ‘NBA In-Season Tournament’ della storia in quel di Las. Dopo Indiana Pacers e New Orleans Pelicans sono i Milwaukeee i Los Angelesa staccare il pass per le Final 4 che andranno in scena nella Sin City. RISULTATI E CLASSIFICA A Milwaukee la sfida tra i padroni di casa e i New Yorkdura più o meno un tempo. La squadra ospite riesce a restare a contatto in particolare grazie a Julius Randle (chiuderà con 41 punti), andando all’intervallo sotto solamente di 3 punti, ma nella seconda metà di gara deve arrendersi nettamente allo strapotere dell duo Antetokounmpo-Lillard. Giannis sfiora la tripla doppia con 35 punti, 8 rimbalzi e 10 assist, mentre l’ex guardia di Portland contribuisce con 28 punti e 7 assist. ...