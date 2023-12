Altre News in Rete:

Natale, Confcommercio: per i regali gli italiani spenderanno in media 186 euro a testa

La metà di questi acquisti consistono proprio in regali di. Complessivamente, la spesa è stimata in 4,31 miliardi, in crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente e ha premiato soprattutto ...

Natale, Confcommercio: per i regali gli italiani spenderanno in media 186 euro a testa TGCOM

## Confcommercio: Natale 2023 senza pessimismo, spesa regali a 186 euro Tiscali Notizie

Inflazione, Confcommercio: a dicembre cala a 0,7%, in primavera sotto il 2%

Gli acquirenti di case cinesi stanno evitando di prendere immobili in prevendita, temendo che gli sviluppatori con problemi finanziari non siano poi in grado di consegnare nonostante i pagamenti ...

Natale, Confcommercio: 8 miliardi per i regali, spesa media a 186 euro

Quest'anno gli italiani spenderanno 8 miliardi per i regali di Natale, una cifra in crescita rispetto ai 7,1 miliardi del 2022 mentre nel 2021 erano 7,8 e nel ...