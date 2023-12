Napoli | l’ex Casale | “In ogni partita…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)calciatore delPasqualeè intervenuto su 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. In seguito le sue parole: Un successo in casa della Juventus è un risultato di cruciale importanza per il? “Dal punto di vista matematico è scontato anche se, personalmente, mi accontenterei di un risultato utile e di una buona prova. Sarebbe importante per dare continuità ai miglioramenti recenti. Una sconfitta riporterebbe ilin una dimensione diversa rispetto a quella con il quale si è cominciata questa stagione”. Crede che ildebba guardarsi anche dietro, in classifica? “Oggi è presto per dirlo. Se la squadra comincia a giocare con paura rischia di entrare in un circolo vizioso in cui a prevalere, appunto, sono le paure. ...