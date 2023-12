“Napoli | fidati di Mazzarri” | l’appello in diretta meraviglia tutti | ‘sponsor inaspettato’

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilnon può dirsi sicuramente soddisfatto di questo inizio di campionato, in cui le aspettative sicuramente erano tutt’altre. I tifosi, però, ripongono le proprie speranze in Walter, tecnico scelto da Aurelio De Laurentiis per rimediare a un momento non semplicissimo. La vittoria dell’Inter allo stadio Diego Armando Maradona è una sentenza fin troppo lampante per unche è lontano parente di quello ammirato nello scorso anno. Alcune delle difficoltà riscontrate in queste settimane erano in un certo senso anche preventivate, ma è chiaro che la volontà di poter quantomeno tentare di difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione con più concretezza era netta tra i tifosi. La speranza, ora, è che con Waltersi riesca a trovare un equilibrio quanto prima, anche se il filotto di big ...