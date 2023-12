Napoli | Di Lorenzo in dubbio?

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Affaticamento muscolare per il capitano delContinuano i problemi per Walter Mazzarri che prepara la delicata sfida in programma venerdì sera contro la Juventus. Gara che aprirà la 15.a giornata del campionato di Serie A. Giovanni Diè in forte, infatti, per Juventus-: problema muscolare (probabilmente un affaticamento nello specifico) ieri nel