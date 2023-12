Nail art effetto maglioncino | 15 idee per unghie invernali cool e cosy

Altre News in Rete:

Unghie ovali: le manicure più belle con la forma di unghie più chic

La forma di unghie più raffinata (e tendenza del momento) Quella ovale, intramontabile e adatta davvero a tutti. Ecco leunghie ovali da copiare Le tendenze ci propongono le forme di unghie più estrose da quelle a stiletto a quelle a ballerine, ma le più raffinate restano le unghie ovali . Femminili senza ...

Unghie per le feste: 27 nail art per Natale e Capodanno Vanity Fair Italia

Tendenze unghie inverno 2023: le migliori nail-art da copiare Cosmopolitan

Apri il menu di navigazione

Le Sweater Nails o Jumper Nails, in italiano unghie a maglioncino, si possono realizzare in tante versioni, in salone o comodamente da casa, e si adattano a unghie di tutte le lunghezze. Ci sono ...

Chiara Ferragni, la tendenza manicure di Natale è un’esplosione di rosso

Chiara Ferragni svela la sua nuova manicure, realizzata in collaborazione con Neonail: design a mezzaluna che gioca con le tonalità seducenti del rosso.