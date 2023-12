Musica italiana in lutto | è morto dopo una lunga malattia

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)in, è deceduto a casa suaunanel mondo della: il bolognese, noto per le sua collaborazioni con grandi artisti come Lucio Dalla e Gianni Morandi, si è spento in casa a causa di una. A dare la notizia della scomparsa è stata la moglie e sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio. (continua a leggerele foto) Leggi anche: Spettacolo italiano in: la tragedial’evento Leggi anche: Batterio pericoloso, è boom di contagi: si teme una nuova pandemia: è ...