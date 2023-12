Muller-Milan | cosa c’è di vero sul possibile affare? I dettagli

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023): rossoneri interessati al tedesco? La verità sulle scelte di mercato e sul futuro del giocatore tedesco Stando a quanto riferisce il collega Daniele Longo su Twitter, Thomas Müller non è una opzione per il. Smentite così le voci provenienti dalla Germania che davano i rossoneri interessati all’attaccante del Bayer Monaco in scadenza nel 2024. A meno di una trattativa con un altro club, quindi, appre improbabile ancora una volta un arrivo del giocatore tedesco nel nostro campionato.