Morti in Rsa a Offida | Appello assolve infermiere condannato all' ergastolo in primo grado

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ribaltando la condanna all'inflitta inad Ascoli, la Corte d'Assise d'di Ancona ha assolto perché il fatto non sussiste Leopoldo Wick, 60enneascolano, dall'accusa di aver ucciso alcuni anziani nella Residenza sanitaria assistenziale di(Ascoli Piceno) mediante indebita somministrazione di farmaci, tra il 2017 e il 2018. I giudici hanno ordinato l'immediata scarcerazione dell'imputato.

