Mondo dello sport in lutto | addio all’ex campione

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilè stato colpito per l’ennesima volta da unche ha lasciato tutti senza parole. L’exè scomparso a soli 57 anni Proprio ieri, martedì 5 dicembre, ildel bodybuilding è stato colpito da una notizia che ha lasciato tutti quanti sotto choc: Shaun Davis ha perso la vita. Davis è stato unassoluto che ha vinto tanti premi e titoli, tra cui Mr. UK, Mr. Britain, Mr. Europe e Mr. Pro Universe, ma quello più importante è e resterà per sempre quello del 1996 quando fu proclamato Mister Universo, diventando un vero moda seguire per tutti. Il “Dinosauro”, come lo chiamavano nell’ambiente culturista, è stato un esempio sia comeche uomo all’interno del bodybuilding inglese. La sua ...