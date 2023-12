(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Continuano le polemiche riguardo il passato Mondialeorganizzato in, per un mancato pagamento...

Altre News in Rete:

Mondiali 2022, emerge nuovo scandalo in Qatar

A distanza di un anno ormai dal tanto chiacchierato e discusso Mondiale in Qatar, emergono nuovi dettagli. O, quantomeno, si infiammano le polemiche per quella che è stata una delle edizioni più ...

Mondiali 2022, emerge nuovo scandalo in Qatar ItaSportPress

Asta da 10 milioni per le maglie di Messi ai Mondiali Sky Sport

Mondiali 2022, emerge nuovo scandalo in Qatar

A distanza di un anno ormai dal tanto chiacchierato e discusso Mondiale in Qatar, emergono nuovi dettagli. O, quantomeno, si infiammano le polemiche per quella che è stata una delle edizioni più contr ...

Europei. Pilato argento, Mora bronzo, Curtis ottava

IN AGGIORNAMENTO Semifinali e finali della seconda giornata dei 22esimi campionati europei di nuoto in vasca corta in svolgimento nel bellissimo Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, fino al 10 dic ...