Momusso collabora di nuovo con Motorola per il progetto ‘Libera il tuo Natale’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’illustratricetorna are cone i suoi disegni appaiono disugli schermi di tutti gli smartphone con ilartistico Libera il tuo Natale dedicato al momento più magico dell’anno., infatti, ha commissionato auna serie di sfondi che possono essere caricati su qualsiasi smartphone. Gli sfondi sono disponibili gratuitamente per il download da oggi sul sito.it. Saranno ben nove le risposte pronte ideate dall’artista, per Liberare il Natale dalle domande personali, senza dover sacrificare la propria personalità. LEGGI ANCHE: Le illustrazioni diper: «Finestre su altre storie» Tra le immagini realizzate da ...